Nouveau logo pour Thimister-Clermont qui déménage dans la nouvelle administration

Concernant les anciens locaux, il faudrait les vider complètement avant d’envisager en faire quoi que ce soit. En revanche il est certain qu’ils ne seront pas vendus et qu’ils vont continuer à avoir une utilité publique.

Il souffle un vent nouveau sur Thimister-Clermont. L’administration communale a déménagé dans l’ancienne maison Ruwet. Un déménagement qui ouvre de nouvelles perspectives. Comme le mentionne Lambert Demonceau fréquemment, les anciens locaux ne permettent pas d’accueillir décemment la population. « Ici l’espace est quasiment doublé. C’est très confortable pour tous les services », commente Christian Baguette, l’échevin en charge de la Communication. « On avait des services, notamment l’urbanisme, où il y avait quatre personnes dans une toute petite pièce. Les échevins devaient parfois « squatter » quelque part pour travailler. On n’avait pas de bureau… Ce sera beaucoup plus confortable maintenant. »

Autre changement, la commune se dote d’une nouvelle identité visuelle. Elle est composée de quatre images. Deux de Thimister et deux de Clermont. On y trouve, de gauche à droite, le cavalier Fonck, le blason de la commune, la nouvelle administration et l’ancien hôtel de ville de Clermont. Un trait vert sépare les icônes du texte. Il signifie que la commune est sur le plateau de Herve. Pour le reste les couleurs n’ont pas vraiment de signification. « On y pensait depuis un petit temps déjà. L’objectif est bien de se moderniser tout en rappelant le patrimoine », sourit Christian Baguette.