Le Parlement européen approuve la réforme des règles sur la sécurité des produits

À la quasi-unanimité, les élus ont approuvé le préaccord conclu en novembre dernier avec les États membres (Conseil), sur une proposition de la Commission de 2021 introduisant un « règlement sur la sécurité générale des produits » (RSGP). Un accord pris avec une attention particulière pour les enfants et personnes handicapées. La Commission avait formulé cette proposition alors que la crise Covid avait révélé des risques majeurs comme la vente de masques qui étaient censés protéger mais ne le faisaient pas, ou d’autres supercheries nées de l’explosion du commerce en ligne en période de confinement.

Les produits commercialisés dans l’UE sont certes déjà soumis à des exigences générales de sécurité, mais ces dernières ne sont plus adaptées aux évolutions et aux défis numériques et technologiques actuels, selon l’UE.

À l’avenir, un produit ne pourra être vendu que si son fabricant, son importateur ou son distributeur est établi dans l’UE et peut répondre de sa sécurité. Les places de marché en ligne devront désigner un point de contact unique pour les autorités de surveillance nationales et les consommateurs, et coopérer pour détecter les produits dangereux. Les autorités nationales pourront leur ordonner de désactiver l’accès aux offres de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables, selon le Parlement. De leur côté, les fournisseurs devront réaliser des efforts raisonnables pour détecter, de manière aléatoire, la présence éventuelle de produits dangereux.

Le texte améliore aussi les procédures de rappel de produits, alors qu’un tiers des consommateurs continuent d’utiliser des produits rappelés, selon le Parlement. Des obligations d’information large pèseront sur les places de marché en ligne, notamment concernant le droit à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Quand c’est possible, les opérateurs économiques devront s’assurer que le consommateur peut choisir entre au moins deux de ces options. Un droit d’action collective apparaît en outre, et le système d’alerte rapide (« Safety Gate ») sera modernisé. Le Conseil doit encore approuver officiellement le texte avant sa publication au Journal officiel de l’UE et son entrée en vigueur. Le règlement sera applicable dix-huit mois après cette entrée en vigueur.