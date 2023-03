Le projet de loi réformant l’Autorité de Protection des Données renvoyé une nouvelle fois au Conseil d’État

Le texte s’inscrit dans un cadre de conflits internes au gendarme de la vie privée et autour de lui. Au terme d’une procédure controversée et de nombreuses auditions, la Chambre a levé le 20 juillet les mandats du directeur général de l’APD, David Stevens, et de la directrice du Service de première ligne, Charlotte Dereppe. Deux autres membres – Alexandra Jaspar et Frank Robben – ont quant à eux rendu leur démission. Des examens en vue de la nomination de leurs remplaçants sont en cours.

Le texte proposé par Mathieu Michel (MR) vise à renforcer le fonctionnement de l’APD. Il vise notamment à transformer le comité de direction en un organe collégial et à clarifier ses compétences et son fonctionnement. Il ambitionne aussi d’accorder plus de marge à l’APD dans son fonctionnement interne.