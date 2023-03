Oppo et One Plus, l’Europe en péril? Les marques réagissent et démentent

Un tweet aura suffi a retourné la planète tech. Le journaliste allemand Max Jambor, actif pour le média All About Samsung et assez fiable dans ces déclarations, tweetait en début de semaine une nouvelle surprenante concernant deux acteurs majeurs dans la vente de smartphones. « Je peux le confirmer : OPPO et One Plus vont quitter l’Europe. Ils quitteront l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas en premier », écrivait-il.

Une annonce qui fait sensation car les deux marques chinoises (plus particulièrement Oppo) ont déployé de gros moyens pour gagner du terrain en Europe. Sauf que, dans les faits, le problème est plus profond. La bataille juridique perdue contre Nokia en Allemagne pousserait les deux constructeurs chinois au repli. Le géant télécom s’était attaqué aux marques de BBK Electronics suite à une violation des brevets concernant l’utilisation de la technologie de traitement des signaux 4G et 5G. La défaite dans ce procès a déjà conduit Oppo et One Plus à ne plus commercialiser leurs produits dans ce pays.