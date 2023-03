Un cabinet anversois du XVIIe endommagé lors des inondations à Verviers restauré

Les Musées de Verviers sont célèbres pour leurs riches collections d’art et d’artisanat. Parmi leurs trésors, on trouve trois cabinets datant du XVIIe siècle. Malheureusement, lors des inondations de juillet 2021, ces cabinets ont été gravement endommagés, notamment ceux qui se trouvaient au rez-de-chaussée du Musée d’Archéologie et de Folklore, rue des Raines.

Parmi les cabinets endommagés, un cabinet anversois était le plus touché. Tombé de sa table, il avait subi de graves dégâts. Mais grâce au Bouclier Bleu, l’équivalent de la Croix Rouge pour le Patrimoine, une collecte de fonds a été lancée pour restaurer les œuvres endommagées.