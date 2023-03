L’Antwerp touche le jackpot avec le départ de Pacho à Francfort: le club réalise son plus gros transfert sortant!

Willian Pacho quittera l’Antwerp en fin de saison et rejoindra l’Eintracht Francfort, lauréat la saison dernière de l’Europa League et éliminé cette saison en huitièmes de finale de la Ligue des champions par Naples. Le transfert a été officiellement annoncé jeudi par le club finaliste de la Coupe de Belgique. Selon plusieurs sources, les Allemands mettraient 16 millions d’euros sur la table pour s’offrir les services du défenseur central équatorien de 21 ans qui va se lier jusqu’en juin 2028. Il deviendrait ainsi le transfert sortant le plus important réalisé à ce jour par le club au matricule N.1.

Pacho avait rejoint Anvers en janvier 2022 en provenance du club équatorien d’Independiente del Valle. Il s’est imposé comme titulaire cette saison sous la conduite de Mark van Bommel.