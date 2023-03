«Les enfants ont été laissés en danger dans les écoles et les crèches de Charleroi, c’est criminel»: le MR Nicolas Tzanetatos dégoûté à la lecture des rapports des pompiers pour les bâtiments de la Ville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces derniers mois, les rapports défavorables des pompiers pour les écoles communales se sont multipliés, mais aucun détail supplémentaire sur le contenu exact de ceux-ci n’avait filtré. Le chef de groupe MR Nicolas Tzanetatos s’est donc battu pour les obtenir et a aussi exigé ceux de l’ensemble des bâtiments de la Ville de Charleroi.

Et le constat, par endroits, fait peur. « On promet de grands travaux prochainement. Mais en attendant, on retrouve des problèmes liés au gaz ou aux détecteurs d’incendie dans une série d’établissements depuis de longs mois. En outre, une série d’autres édifices sont touchés, comme des complexes sportifs ou des crèches (NDRL : lire ci-contre), avec des situations qui durent depuis des années. »