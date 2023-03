Le secrétaire général de l’ONU «préoccupé» par la dissolution du parti d’Aung San Suu Kyi en Birmanie

« Le secrétaire général est vivement préoccupé par les informations faisant état de la dissolution par la Commission électorale nommée par l’armée birmane de 40 partis d’opposition, y compris la Ligue Nationale pour la démocratie (LND) » d’Aung San Suu Kyi, a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.

« Toute tentative de saper les institutions et le processus démocratiques va encore aggraver la crise et retarder le retour à une Birmanie pleinement démocratique et inclusive », a-t-il ajouté.