Après 40 ans de carrière, Christine Mathieu, directrice de l’école fondamentale Saint-Quirin à Huy, part à la retraite: «Ce sont les enfants qui vont le plus me manquer» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’école fondamentale Saint-Quirin de Huy, Christine Mathieu, directrice de l’établissement depuis plus de 15 ans, fait presque partie des meubles. Depuis quatre décennies, elle rayonne dans les couloirs de l’institution. Des enfants, ça oui, elle en a côtoyé ! « Je suis entrée ici en 1982, il y a 41 ans de cela, se rappelle-t-elle. Après une année à faire des intérims à gauche et à droite, je suis arrivée à Saint-Quirin et je ne l’ai plus quitté. C’est mon chez-moi, ici, ma deuxième famille. »