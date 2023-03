Guerre en Ukraine:l’armée ukrainienne ne contrôle plus qu’un tiers de Bakhmout

Ville de quelque 70.000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

Les troupes russes ont progressé ces derniers mois au nord et au sud de la ville, coupant plusieurs routes d’approvisionnement ukrainiennes et s’emparant de sa partie orientale.

Le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) a affirmé mercredi que les forces russes contrôlent «environ 65%» de Bakhmout après avoir avancé ces cinq derniers jours notamment au nord.