L’ancien PDG de Mastercard est le seul candidat à la présidence de la Banque mondiale: «Il possède l’expérience nécessaire», estime la Maison Blanche

Le nom du successeur de David Malpass, qui quittera son poste au plus tard fin juin, doit être connu début mai.

« Le conseil d’administration a reçu une candidature et précise qu’Ajay Banga, citoyen américain, va être pris en considération pour le poste », a indiqué la BM dans un communiqué.

Aucun calendrier n’est cependant connu concernant les prochaines étapes, a-t-on précisé de source proche de la BM, soulignant que l’ouverture, le 10 avril et pour une semaine, des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la BM, risquent d’allonger légèrement le processus.

« L’annonce ne devrait pas intervenir avant début mai », a-t-on ajouté de même source.

David Malpass doit notamment prononcer le premier discours lançant formellement ces réunions semestrielles des deux institutions, qui sont traditionnellement l’occasion d’une actualisation des prévisions économiques mondiales pour l’année en cours.

Le processus de désignation des candidats a été formellement ouvert le 23 février, les États-Unis proposant dès son lancement la candidature de M. Banga.

Si aucun autre candidat n’a été annoncé publiquement, les États avaient la possibilité de transmettre une candidature de manière privée au conseil d’administration de la BM, qui ne pouvait dès lors annoncer la liste des candidats qu’à l’issue du processus, qui s’est achevé mercredi soir.

Parmi ses recommandations aux États, la Banque avait insisté sur la possibilité de proposer la candidature de femmes à la fonction. L’institution n’a été dirigée, depuis sa création, que par des hommes.

Citoyen américain mais né et élevé en Inde, où il a commencé sa carrière professionnelle, Ajay Banga deviendrait le premier président de la Banque mondiale à ne pas être né aux États-Unis.

Selon un accord tacite entre les puissances occidentales remontant à 1945, la BM est traditionnellement dirigée par un Américain, la direction du FMI étant réservée à un Européen.

Cette répartition des rôles est cependant de plus en plus remise en question par les principaux pays émergents, Brésil, Chine et Inde en tête, qui souhaitent voir leur rôle au sein des institutions financières internationales s’accroître.