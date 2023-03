Stefan Knezevic est de retour en forme avec le Sporting de Charleroi: «Ce n’est pas uniquement grâce à moi si on n’encaisse plus»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Discret dans la vie, « tout en faisant des blagues, mais sans avoir besoin d’être spectaculaire », Stefan Knezevic l’est beaucoup moins sur le terrain. Cnsidéré comme le meilleur Zèbre de l’exercice passé par le staff alors en place, le défenseur est de retour dans l’arrière-garde carolo depuis la deuxième mi-temps à Malines. Le bilan défensif depuis lors ? Un seul but encaissé, contre OHL, en six matches et demi ! Le Serbo-Suisse de 26 ans revient avec nous sur sa saison particulière.

Vous avez pas mal enchaîné ces derniers temps après une longue coupure médicale, la trêve tombait-elle à point nommé ?

Oui, c’était bon moment de me régénérer musculairement. Je me sens à 100 % et je suis prêt pour la suite. J’étais déjà très bien avant la coupure, mais mentalement et physiquement, c’était bien d’avoir une pause, pour moi et pour l’ensemble du groupe.