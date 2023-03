Le service de livraison de repas à domicile du CPAS d’Ouffet cartonne: plus de 30% de demandes

Depuis plusieurs années, le CPAS d’Ouffet propose à ses citoyens de + de 65 ans, en situation de handicap ou dans le besoin la livraison de repas à domicile. En janvier, le CPAS décidait de changer de fournisseur et collabore désormais avec « Les cuisines du CPAS d’Amay ». « Au niveau de la qualité et de la quantité, nos bénéficiaires en sont ravis », se réjouit Renée Lardot, présidente du CPAS d’Ouffet.

Les repas sont distribués les lundis, mercredis et vendredis. Le prix est fixé à 11€ pour un potage, un plat et un dessert. Le citoyen est libre de choisir l’un ou l’autre jour et n’est pas lié à un contrat.