Michèle, 73 ans, découvre que la tombe de sa grand-mère a été démolie à Wanze sans avoir été prévenue: «C’est comme si on me l’enlevait une seconde fois…» (vidéo)

Depuis son plus jeune âge, Michèle Baron, 73 ans, a pris l’habitude de se recueillir près de ses proches disparus, enterrés au cimetière de Vinalmont à Wanze. « J’ai plusieurs membres de ma famille qui reposent là-bas, explique la septuagénaire. Il y a notamment ma grand-mère et son fils, enterré non loin d’elle. J’y passe régulièrement pour y déposer des fleurs ou simplement me remémorer nos bons moments. »

La tombe de sa grand-mère, avant d’être détruite. - M.B.

Si sa disparition remonte à plus de 50 ans, la douleur est toujours vive pour la Famoise, très proche de sa grand-mère. « Quand j’avais trois ans, déjà, je me rendais dans le cimetière en sa compagnie. La perdre a été un véritable crève-cœur. J’aime me recueillir auprès de sa sépulture, c’est comme si elle était toujours matérialisée, d’une certaine façon. »