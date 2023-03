Le Syndicat Neutre pour Indépendants regrette un manque de mesures structurelles pour les PME et les indépendants au budget fédéral

Le SNI souligne les mesures prises pour faire des économies mais ajoute que l’impôt minimum sur les multinationales était une exigence de l’OCDE et que la mesure qui permet d’embaucher son premier salarié à moindre coût reste limitée.

« Faire des économies est plus que nécessaire, mais proposer des mesures structurelles l’est aussi, sinon plus en cette période économique difficile où les indépendants et les PME sont confrontés à des frais de personnel faramineux, à une inflation bien trop élevée et encore trop souvent à des factures d’énergie impayables », explique-t-il.