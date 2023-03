Voici «Attraction», la nouvelle série de la RTBF

Barbara Abel est l’autrice de nombreux polars à succès. Elle a notamment écrit « Duelle » qui a récolté neuf Magritte en 2020. Un remake hollywoodien est d’ailleurs en développement avec, comme rôles principaux, les stars américaines Jessica Chastain et Anne Hathaway, et qui devrait sortir cette année dans les salles.

Le pitch d’« Attraction » ? C’est l’histoire d’Agathe, une belle jeune femme dont le mari a visiblement une bonne situation : ils vivent dans une villa cossue, avec des enfants charmants. Sauf que, lorsqu’un étrange suicide a lieu à l’endroit où son mari est en déplacement, le doute s’installe dans l’esprit d’Agathe. Et elle se demande si le gentil, beau et riche mari ne serait finalement pas le pire des psychopathes.

Laura Sépul, fière d’incarner Agathe

Pour interpréter le premier rôle de la série, les créatrices et le réalisateur Indra Siera se sont tournés vers la comédienne Laura Sépul. Habituée des séries belges, la Liégeoise s’est fait remarquer dans « Ennemi Public » et « Baraki ». Sur la RTBF, Laura Sépul ne cachait pas sa fierté de jouer dans cette nouvelle série : « C’est le plus beau rôle que j’ai eu à jouer. C’est le plus beau projet que j’ai fait de ma vie ».