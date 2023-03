Mauvaise surprise pour Marc, de Waimes: la Région wallonne lui réclame 40.000 euros de prime... pour une éolienne qui n’a jamais fonctionné!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’ici un mois, on devrait plaider au Conseil d’État dans un dossier opposant une société de Waimes, l’Hacienda de Walk, à la Région wallonne. Pomme de discorde : une prime de 40.000 € que réclame la Région wallonne à Marc Lejeune, entrepreneur bien connu dans la région qui, début 2017, avait fait monter une éolienne tournant sur un axe de rotation vertical, près de son élevage de vaches limousines (qu’il allait revendre voici trois ans) et de gîtes. Pas un mât géant de quelque 150 mètres comme on en aperçoit ici et là, notamment le long des autoroutes, mais une éolienne de 32 mètres quand même et de 50 kW. Ce qui aurait dû correspondre à la consommation de quelque 20 ménages et approvisionner en énergie les bâtiments voisins.