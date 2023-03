L’expo The Friends Experience débarque à Brussels Expo: «C’est une véritable immersion dans les moments cultes de la série»

Après une courte vidéo avec la « douce » voix de Janice pour rappeler à ceux qui auraient oublié de quoi parle la série, une porte s’ouvre et plonge directement le public dans le générique avec le canapé et la fontaine. « Bienvenue à la ‘Friends Experience’ ! » Il faut dire que tout a commencé sur un sofa à Central Perk.

« C’est une véritable expérience immersive dans les moments cultes de la série ‘Friends’ », présente Philippe Roucoule, vice-président produits dérivés de Warner Bros pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Du petit écran à l’exposition, le défi était risqué. « C’est cocasse et dur. Mais on arrive à extraire de chaque série, les épisodes clés, qui nous ont marqués et qui sont entrés dans la culture populaire. » Des extraits de la série sont d’ailleurs diffusés tout au long de l’exposition.

Les premiers fans font la connaissance de Phoebe, Rachel, Monica, Ross, Chandler et Joey, une bande d’amis qui vit dans deux appartements situés en face-à-face, en 1994. 10 saisons et 236 épisodes plus tard, le succès de la série de NBC perdure et traverse les générations.

« Cette série est devenue une série culte. De populaire, elle est devenue légendaire. ‘Friends’ est un très bon mélange de nostalgie, de messages universels (amour, amitié, mariage, divorce, rupture, avoir des enfants…) et avec un côté vintage qui plaît beaucoup », analyse Manu Braff, promoteur de l’exposition, qui après avoir dévoré la série quand il était jeune, la regarde avec ses enfants.

Après une tournée retentissante aux États-Unis (Chicago, Atlanta, New York, Dallas…), le concept imaginé pour célébrer les 25 ans de la série s’exporte en Europe. « Quand on m’a demandé de faire l’expo à Paris, j’y ai tout de suite cru, alors que peu de gens du milieu pensaient que ça allait fonctionner », confie Manu Braff. « Mais ceux qui aiment ‘Friends’ sont dingues de la série. En plus, une nouvelle génération la découvre sur Netflix. L’exposition a énormément de potentiel ! »

Studios

Costumes, perruques, présentation des personnages et quelques secrets de tournages… Tout y est pour illustrer les moments les plus cultes de la série dans les 9.000 m2 du Palais 4 à Brussels Expo.

de videos

Malheureusement aucun objet et costume présenté n’ont été utilisés lors du tournage de la série. « Ce sont des répliques », précise Philippe Roucoule. « Pour le Central Perk, tout a été recréé de manière originelle pour avoir la transcription la plus précise possible des épisodes et des scènes qu’on a pu voir dans le café. On a travaillé avec les directeurs artistiques, la directrice des costumes. »

Petits et grands pourront tester les inoubliables fauteuils de Chandler et Joey, porter le divan coincé dans l’escalier, s’installer au Central Perk, poser dans la cuisine de Monica… Des points photos avec QR Code proposent aux visiteurs de poser dans les décors célèbres. Une borne permet de visualiser le rendu et… de sortir le portefeuille si on veut repartir avec la photo.