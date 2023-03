L’acteur belge Johan Leysen est décédé à l’âge de 73 ans: «Je suis un artisan, pas un artiste»

Leysen est né le 19 février 1950 à Hasselt. Il a commencé sa carrière en tant qu’acteur dans des théâtres belges et néerlandais. Depuis 1977, Leysen a joué dans plus de 130 films et émissions de télévision. En 1983, il rencontre le réalisateur français Jean-Luc Godard, qui le fait jouer dans son film « Je vous salue, Marie » (1985). Six ans plus tard, il joue dans « Eline Vere », l’adaptation cinématographique par Harry Kümel du roman éponyme de Louis Couperus. En 1999, il joue le rôle d’un superviseur d’usine avare dans « Daens » de Stijn Coninx.

En 1998, pour son rôle dans « Felice… Felice… » de Peter Delpeut, Leysen a reçu le Veau d’or du meilleur acteur. Plus récemment, il a joué dans « The American » d’Anton Corbijn (2010), « Jeune et jolie » de François Ozon (2013) et « Le tout nouveau Testament » de Jaco Van Dormael (2015). Il a également joué dans des séries télévisées telles que « De Smaak van De Keyser » et « The Missing ».