Conteneur à herbes à Remicourt: une amende salée pour les mauvais utilisateurs

Depuis 10 ans, la commune de Remicourt met à disposition des citoyens un conteneur afin que ceux-ci puissent évacuer les tontes de pelouse en dehors des heures d’ouverture du parc Intradel. Seules des herbes peuvent être jetées dans le conteneur placé à Lamine, près de l’ancienne école, mais le règlement n’est pas respecté. « Beaucoup de personnes jettent aussi leurs tailles de haies », note le bourgmestre, Thierry Missaire. Des professionnels viennent aussi vider leurs remorques. « On voit parfois des amas de déchets verts et des branches, les tailles de haies sont bien plus prévisibles et donc seules les tontes d’herbes sont tolérées. Le but ici est de proposer au citoyen une alternative, car tout le monde ne sait pas tondre au moment où le recyparc est ouvert.», rappelle le bourgmestre.

Grâce aux caméras Pour lutter contre ce non-respect, la commune a pris des mesures. « Grâce aux caméras que nous venons d’installer et grâce à nos deux agents constatateurs fraîchement formés, on va pouvoir identifier ceux qui jettent autre chose que des herbes, et les sanctionner », affirme Thierry Missaire.

L’amende minimale sera de 300€.