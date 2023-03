Des scientifiques trouvent une cause possible à une mystérieuse maladie du foie chez l’enfant

Trois études indépendantes suggèrent qu’un virus jusqu’ici considéré comme inoffensif, ainsi que d’autres facteurs, pourraient être à l’origine de cette mystérieuse maladie du foie, selon la revue Nature. Le retour des enfants dans les crèches et les écoles après les chocs coronaux pourrait également avoir joué un rôle. Au début du mois d’avril 2022, des cas étranges et parfois graves d’hépatite – une inflammation du foie – sont apparus pour la première fois chez des enfants auparavant en bonne santé. En juillet 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parlait d’un millier d’enfants malades dans 35 pays différents, dont la Belgique. Une cinquantaine de patients, dont certains très jeunes, ont dû subir une greffe de foie et au moins 22 enfants sont décédés des suites de la maladie.

Des études publiées aujourd’hui en Grande-Bretagne et aux États-Unis mettent en évidence un lien avec un type particulier de virus adéno-associé (AAV2). Les équipes de recherche de l’université de Glasgow, de l’University College London et de l’université de Californie ont trouvé des concentrations élevées du virus dans les échantillons de sang et de tissu hépatique de la grande majorité des enfants atteints.

Jusqu’à présent, on supposait que l’AAV2 en lui-même ne provoquait normalement pas de maladie et qu’il ne pouvait pas infecter les cellules lui-même, mais avait besoin d’autres virus pour se répliquer. Cependant, outre l’AAV2, l’équipe londonienne a trouvé de petites traces d’un adénovirus humain et d’un virus de l’herpès, qui pourraient agir comme des « virus auxiliaires ». Les scientifiques soupçonnent que cela a permis à l’AAV2 de se répliquer et de causer de graves dommages au foie.