Le coût des futures frégates belgo-néerlandaises explose, un accord est attendu d’ici un mois

Le montant du premier contrat est d’environ 2,2 milliards d’euros au total alors que la Belgique et les Pays-Bas avaient au départ réservé un montant total de plus de deux milliards d’euros pour l’achat des quatre frégates, avec des livraisons attendues vers 2028-2029. Pour la Marine belge, il s’agit de remplacer ses deux frégates multirôles – ou « M-fregatten » – entrées en service au début des années 1990 et rachetées aux Pays-Bas en décembre 2005 pour 230 millions d’euros, le Leopold 1 et le Louise-Marie.