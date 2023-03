Sofie, une Belge de 41 ans, n’aurait jamais pensé en arriver là après s’être blessée au pied: «Aux urgences, on m’a dit qu’il ne pouvait plus être sauvé»

« Je suis allée aux urgences. J’ai demandé qu’on examine à nouveau la plaie, mais on m’a simplement collé un pansement dessus. On m’a cependant prescrit des soins infirmiers à domicile. De retour à la maison, la plaie s’est aggravée de plus en plus, jusqu’à ce que je ne puisse plus me tenir debout. Je rampais dans le salon. L’infirmière à domicile m’a de nouveau envoyée aux urgences, où l’on a constaté que mon pied était plein de pus et de chair morte », dit-elle à Het Laatste Nieuws.