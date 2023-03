Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a près d’un an, la voiture folle de Paolo Falzone et de Nino, son passager, fonçait à plus de 160 km/h dans la foule lors d’un ramassage de gilles de plus d’une centaine de personnes rue des Canadiens à Strépy. Le bilan est effroyable, 6 morts et des dizaines de blessés, certains dans un état très grave…

Ce jeudi soir, à la demande de la juge d’instruction une reconstitution se déroule dans la rue des Canadiens. La BMW 530 noire que Paolo appelait « Ma Petite Bombe » est arrivée en fin d’après-midi sur un camion et sous bâche. Cela faisait plus d’un an que nous n’avions plus aperçu ce véhicule.