David Goffin ne défendra pas son titre à Marrakech

Déjà privé de la tournée américaine (Indian Wells, Miami) à cause d’une fissure au tendon du genou gauche qui s’était révélée en plein tournoi de Marseille en février dernier, David Goffin s’est retiré, ce jeudi, du tournoi de Marrakech où il avait pourtant un titre à défendre.

On le sait, le Liégeois s’était lancé dans un furieux contre-la-montre pour tenter de se retaper en moins de six semaines, mais ce laps de temps s’est révélé trop court. Il a certes pu recommencer à taper la balle, du côté de Monaco où il réside, mais de là à pouvoir être à nouveau compétitif lors d’une rentrée sur terre battue, toujours importante pour lui, et certainement dans ce contexte au Maroc, il y avait encore, visiblement, de la marge.