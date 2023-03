Spadel plombé par ses coûts malgré des ventes record

L’évolution positive des ventes a également été favorisée par la levée des mesures de confinement et la réouverture progressive de l’horeca à partir du deuxième trimestre, souligne-t-on.

La progression du chiffre d’affaires (+13,7 % à 320,8 millions d’euros) s’est reflétée dans l’ensemble des marchés du groupe avec des hausses de près de 7 % au BeLux, de 15 % aux Pays-Bas, de 19 % en France et de plus de 24 % en Bulgarie, se félicite Spadel.

Le recul du résultat opérationnel (de -43,3 % à 20,7 millions d’euros) découle lui principalement de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie, explique l’entreprise. « Cette volatilité sans précédent des prix représente une hausse moyenne de l’ordre de 14 % sur l’ensemble des coûts de production et de transport du groupe. Les hausses tarifaires et les plans d’économies opérés durant l’année n’ont pu compenser que partiellement ces hausses de coûts. »