Djamel, 38 ans, exécuté au volant de sa voiture tandis qu’il était au feu rouge sur l’avenue de Tervueren, à Woluwe-Saint-Pierre: le tireur ne lui a laissé aucune chance de survivre!

Toujours selon nos informations, la victime est Djamel K. Il s’agit d’un Bruxellois de 38 ans d’origine algérienne. Il laisse derrière lui une femme et trois enfants en bas âge. Sudinfo est parvenu à joindre son grand frère et son père en Algérie, à Tiaret, d’où Djamel K. est originaire. « Djamel est arrivé en Belgique en 2009. Au début, il n’avait pas de papiers et il s’est fait arrêter pour vol alimentaire. Il a fait trois mois de prison pour cela et, puis, il ne s’est plus jamais fait connaître des autorités judiciaires. Il s’est marié avec une Marocaine et ils ont trois enfants ensemble. Selon sa femme, c’est un ancien ami de Djamel qui l’aurait tué ou qui l’aurait fait tuer. C’est un Algérien d’une quarantaine d’années originaire d’Oran avec qui Djamel s’est disputé pour on ne sait quelle raison. C’est entre guillemets son seul ennemi connu et, aujourd’hui, il fait comme si rien ne s’était passé, ce qui est curieux comme comportement », nous ont-ils expliqué.