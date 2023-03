Des pluies abondantes avant le retour du froid, avec des températures négatives et des «petites gelées»: voici les prévisions de Luc Trullemans pour les prochains jours

Les pluies seront également abondantes avec des accumulations sur 24h de 35à 55 L/M² sur le relief ardennais et entre 15 et 35 L/M² en plaine.

Les températures afficheront 8 à 12º au sud du sillon Sambre et Meuse et 10 à 14º ailleurs.

La nuit de vendredi à samedi restera agitée et fort pluvieuse mais le vent qui tournera au nord-ouest, ne soufflera plus qu’avec des pointes de 50 à 70 km/h dans un air maritime où les températures baisseront entre 5 et 9º.

Samedi :

La même dépression arrivera sur la Pologne et commencera à diriger un flux en provenance de la Mer du nord avec des températures ne dépassant plus l’après-midi 5 à 7º sur la haute Ardenne et 7 à 10º ailleurs.

Le vent de nord-ouest continuera à mollir avec des pointes restant comprises entre 30 et 50 km/h mais il pleuvra encore assez bien avec une accumulation pluvieuse de 5 à 15 L/M² en plaine et comme sur l’ouest et le sud du relief ardennais mais encore entre 15 et 30 L/M² sur la partie liégeoise de l’Ardenne (plateau de Herve et Hautes Fagnes).

Les pluies diminueront de plus en plus la nuit suivante et quelques éclaircies pourraient même apparaître en fin de nuit près de la frontière avec les Pays-Bas et du côté de la mer.

Les minimales afficheront 2 à 4º en haute Ardenne et 4 à 8º ailleurs.

Dimanche :

Suite à une hausse de la pression atmosphérique sur les îles britanniques, la Mer du nord et la Scandinavie, une zone anticyclonique se présentera sur ces régions et alimentera en air assez froid le courant continental de nord à nord-est établi sur le Benelux.

Comme cet air en provenance du sud de la Scandinavie deviendra de plus en plus sec nous aurons des éclaircies de plus en plus belles à la mer et sur une grande partie de la Flandre tandis que le ciel restera encore assez nuageux sur le centre et le sud du pays.

Le ciel se dégagera de plus en plus la nuit ce qui favorisera une baisse des températures avec localement de petites gelées comprises entre 0 et -1º dans l’intérieur du pays mais plus marquées en Ardenne avec des minimales généralement comprises entre -1 et -3º mais pouvant descendre entre -3 et -8º dans certaines vallées de l’est de l’Ardenne.

Lundi :

Le centre anticyclonique principal se trouvera sur le sud de la Norvège et maintiendra le flux sec mais assez froid sur nos régions avec beaucoup de soleil mais avec des maximales restant bloquées entre 5 et 12º selon l’altitude.

Évolution pour mardi et mercredi prochain :

Il est prévu que l’anticyclone montre quelques signes de faiblesses sur l’Europe occidentale ce qui permettra l’arrivée d’un air faiblement perturbé à partir de l’ouest.

La nuit et la matinée de mardi seront encore assez froides avec de petites gelées localisées dans l’intérieur du pays mais le ciel se voilera de plus en plus en cours de journée. De petites pluies seront possibles la nuit de mardi à mercredi tout comme dans le courant de la journée de mercredi.

Il y aura peu de vent et le temps deviendra plus brumeux dans un air où les températures nocturnes accuseront une petite hausse (minimales entre 0 et 8º) mais où les maximales resteront bloquées entre 6 et 13º selon l’altitude.