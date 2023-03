Brian Riemer, entre coups de maître et circonstances favorables

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. Son bilan : depuis René Weiler, seul Frankie Vercauteren a fait mieux

Sur le plan mathématique, même s’il a dû attendre la réception du Cercle pour enfin battre une formation du Top 8, Brian Riemer présente un beau bulletin. En plus des qualifications européennes contre Ludogorets et Villarreal, le Danois a récolté en championnat 22 points sur 39, soit 56, 41% des unités mises en jeu. On est encore loin des standards anderlechtois mais, depuis René Weiler en 2017, seul Frankie Vercauteren (60, 32%) a fait mieux que l’actuel mentor du RSCA. Quand on sait d’où vient le club bruxellois cette saison, il convient d’épingler la performance.

A titre de comparaison, on soulignera que Felice Mazzù n’avait pas dépassé 41,02% après treize matches (il a même fini avec 38%, ne récoltant que 16 points sur 42) alors que Vincent Kompany était lui aussi en échec avec 48,72% pour un total de 55,56% sur l’ensemble de son mandat (130 points sur 234). Intérimaire éphémère, Robin Veldman avait obtenu 44,44% en signant un 4 sur 9.