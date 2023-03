Bientôt encore plus de radars sur les routes belges: «Le nombre de victimes dans notre pays est trop élevé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Crossborder, les services du ministère de la Justice chargé de la sécurité routière, a fait ses comptes : l’année 2022 aura été une très mauvaise année pour la sécurité routière.

En 12 mois, on a connu 521 décès sur le réseau. C’est 37 de plus que l’année précédente alors que l’objectif reste de zéro tué en 2050 et qu’on connaissait, depuis 2013 (732 tués), des chiffres de plus en plus encourageants au fil des années.

Le nombre de tués aura quand même été nettement moins important en 2022 (521) qu’en 2019 (618), dernière année de référence si l’on ne tient pas compte des années Covid.