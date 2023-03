Le Vatican condamne les dérives coloniales dans l’histoire de l’Église: «C’est immense»

Cette prise de position fait référence aux terribles campagnes de conversions forcées menées par l’Église catholique après l’arrivée des Européens sur le continent américain dans la foulée de l’expédition de Christophe Colomb en 1492.

Ce texte a trouvé un écho particulier au Canada, où entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été retirés à leur famille et enrôlés de force dans des pensionnats, souvent régis par l’Église catholique, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Le pape a depuis reconnu que ce drame des pensionnats s’assimilait à un génocide.