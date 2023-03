Sofian Kiyine, joueur d’OHL en D1, provoque un accident choc: sa Mercedes décolle à 5m de haut et finit dans le hall omnisports de Flémalle! (vidéo)

Le véhicule a alors, sous l’importance du choc, carrément traversé le mur et s’est écrasé sur le sol, à l’intérieur même de l’infrastructure sportive. Si les lieux étaient visiblement fort fréquentés à cette heure, nous précise la zone de police de Flémalle, et que des jeunes semblaient s’entraîner au basket, on ne déplore heureusement aucun autre blessé que le conducteur lui-même.

Ce dernier, d’après les premières informations, était sévèrement touché. Ses jours étaient considérés comme en danger. Les pompiers de la zone de secours de Liège ont été appelés à intervenir sur place, notamment pour une désincarcération. Opération qui n’a finalement pas été nécessaire, les agents étant parvenus à extraire la victime en toute sécurité. Cette dernière a été prise en charge par le Smur.

Vers 20h, le parquet n’avait pas encore été averti du fait. La vitesse excessive du véhicule pouvait apparaître comme un premier élément de réponse face à cet impressionnant accident mais, pour l’heure, rien n’est évidemment confirmé officiellement…

Le conducteur est un footballeur pro de D1

On apprend en fin de soirée que la jeune homme au volant est bien connu : il s’agit de Sofian Kiyine, joueur de football de D1, à l’OHL, né a Verviers et passé auparavant par le Standard de Liège en équipe de jeune mais aussi par le championnat italien, notamment au Chievo Vérone et à la Lazio Roma.

Selon nos informations, le jeune homme de 25 ans a été transporté à l’hopital alors ses jours étaient considérés en danger. Il serait néanmoins arrivé conscient au CHU de Liège. Il présente de nombreuses fractures mais son état de santé serait rassurant.

Un drame évité

La salle a bien entendu été rapidement évacuée de tous ses occupants. «La voiture a vraiment transpercé la paroi en tôle du bâtiment», nous explique un témoin présent sur place. «Elle est ensuite venue s’écraser une dizaine de mètres plus loin, sur une partie des gradins et à quelques centimètres d’une ossature du complexe. Heureusement, personne ne se trouvait à cet endroit-là à ce moment. Une heure plus tôt, il y avait une vingtaine d’enfants qui occupaient cette partie. Parler de miracle, c’est même trop faible... On n’ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer. On a évité un véritable drame! Pour tout vous dire, ici, on se dit que même dans les films on ne voit pas des choses pareilles!»

L'échevin des Sports de Flémalle, Fabian Pavone, s'est rendu sur place. «Le personnel du centre sportif local va mettre tout en oeuvre dès ce vendredi matin pour trouver des solutions pour les clubs qui évoluent habituellement dans cette salle Louis Melin et qui doivent terminer leur saison. Le club de futsal de N1, l'ADLS AC Flémalle, ne pourra pas jouer comme prévu ce vendredi soir. Nous allons aussi essayer de trouver des solutions avec les communes voisines pour permettre aussi aux enfants d'avoir encore des entraînements car tous les plannings des halls omnisports sont fort chargés.»