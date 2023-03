Nagui et Bruno Guillon présentent «Votre vie en jeux» sur France 2: «Il n’y a pas de guerre d’ego entre nous»

Nagui. On voulait proposer un jeu original qui n’a pas été vu depuis un certain temps et qui pouvait trouver sa place sur France 2. On voulait présenter ce programme avec beaucoup d’humour et d’empathie. On a donc réuni sur un plateau des candidats qui voulaient se prêter à une émission avec un soupçon de folie. En finale, un candidat pourra remporter jusqu’à 2 000 € par mois pendant 10 ans, en répondant simplement à des questions sur sa vie privée. 10 ans, c’est une tranche de vie importante. Les mots « jeux » et « vie » sont apparus comme une évidence. C’est ainsi que le programme est né.

Bruno. Plus concrètement, le public sera composé de 300 candidats potentiels. Ça amène une émulation sur le plateau car tout le monde a très envie de participer et de gagner. C’est une roue qui déterminera aléatoirement le candidat qui participera au jeu. Les équipes de casting ont fait un énorme travail afin de connaître les passions et les habitudes de chaque candidat afin de pouvoir organiser des épreuves qui mettront l’animateur dans une position incongrue.

Nagui. L’univers de cette mécanique se veut volontairement enfantin, au sens le plus pur, naïf et ludique du terme. Comme nous sommes deux papas, Bruno et moi, on voulait faire rire nos propres enfants mais surtout réunir les familles autour d’un programme drôle et léger. Pour cela, il était hors de question qu’on soit dans la moquerie. C’est pourquoi nous avons mouillé la chemise pour les candidats.

C’est donc un mélange entre « Burger Quiz » et « Koh-Lanta » pour les animateurs ?

Bruno. Oui, sauf que ni Nagui, ni moi, n’avons de totem d’immunité. (Rires) D’ailleurs, on aurait parfois aimé voir l’autre se frotter à l’épreuve qui nous était proposée. J’aime le rapprochement avec « Burger Quiz » car c’est une émission décalée et dans laquelle on ne se prend pas au sérieux. Avec « Votre vie en jeux », on est dans le même état d’esprit. On ne veut pas rire des candidats mais rire avec eux ! Nagui. Nos épreuves sont moins physiques et moins dangereuses que celles de « Koh-Lanta », mais vachement plus en mouvement que celles de « Burger Quiz ». D’ailleurs, je ne crois pas qu’il existe, en France ou dans le monde, une émission où les animateurs risquent leur intégrité physique pour les candidats.

Avez-vous parfois souffert ?

Bruno. Oui, énormément ! Après seulement une journée de répétition, on a chacun eu droit à une séance d’ostéopathie. Quand on fonce sur une porte qui est en réalité une énorme planche bois, il n’y a que Jean-Paul Belmondo qui s’en sort sans séquelle. (Rires)

Êtes-vous réellement ami dans la vie ?

Nagui. Oui. J’ai du respect et de l’amour pour Bruno. Il le sait. Il n’y a jamais eu de malaise entre nous. Je sais qu’aucune de mes blagues ne sera mal interprétée de sa part. Tout est extrêmement simple et sain entre nous. On est dans ce programme comme dans la vie. Lui comme moi, on a connu des succès mais aussi des échecs. On a énormément de points communs. Bruno. Il n’y a pas de combat de coqs ou de guerre d’ego entre nous. On était tous les deux très excités à l’idée d’animer ce programme ensemble. On savait qu’on allait se marrer et on ne s’est pas trompé. Tout était fluide et spontané, on ne suivait même pas un prompteur. Quand on se retrouve ensemble, on n’a pas l’impression de travailler. On est complémentaires.

Aimez-vous les jeux de société ?