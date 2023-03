Le drame de Strépy reconstitué dans la rue des Canadiens ce jeudi soir: nos images exclusives!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a près d’un an, la voiture folle de Paolo Falzone et de Nino, son passager, fonçait à plus de 160 km/h dans la foule lors d’un ramassage de gilles de plus d’une centaine de personnes rue des Canadiens à Strépy. Le bilan fut effroyable : 6 morts et des dizaines de blessés, dont certains graves…

Ce jeudi soir, à la demande de la juge d’instruction une reconstitution s’est déroulée dans la rue des Canadiens. L’objectif de cette reconstitution était de retracer ces faits effroyables. Traces de freinages, auditions des témoins, tracé de ce périple meurtrier qui a fini plus d’un kilomètre au-delà du lieu d’impact, caméras de vidéosurveillances… Rien ne fut laissé au hasard !