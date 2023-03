Le drame de Strépy reconstitué dans la rue des Canadiens: «Mon client, en pleurs, est parvenu à refaire certains gestes», affirme Frank Discepoli, l’avocat de Paolo Falzone

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En plus de Nino et de Paolo, pas moins de neuf témoins du drame de Strépy devaient contribuer à la reconstitution des faits du drame de Strépy. Une reconstitution à laquelle ont participé la police judiciaire, les experts du labo, l’expert automobile, les avocats de la défense et des parties civiles…

Pour rappel, le 20 mars 2022, Paolo Falzone avait foncé dans la foule qui participait au ramassage de la société Les Boute-en-Train et avait tué six personnes, blessé gravement une dizaine d’autres et plus légèrement plusieurs dizaines d’autres fervents du carnaval. Il est désormais inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires mais également de meurtre, à l’encontre d’une des victimes, en l’occurrence, le gille Fred d’Andréa qu’il a traîné sur plusieurs mètres…