Donald Trump inculpé au pénal: l’ancien président américain devrait comparaître mardi, selon son avocate

«Nous nous attendons à ce que la lecture de l’acte d’accusation ait lieu mardi», a déclaré Susan Necheles dans un courriel, sans donner plus de détails.

M. Trump a dénoncé une «persécution politique et une ingérence dans l’élection» présidentielle de 2024, jeudi dans un communiqué.

L’ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan Alvin Bragg, dépendant de la justice de l’Etat de New York, pour une affaire de versement et de remboursement, juste avant la présidentielle de novembre 2016, de 130.000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films X Stormy Daniels.