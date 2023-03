Naples – Milan: mêmes rencontres, enjeux distincts

Depuis, le Milan AC alterne le bon et le moins bon en Serie A. Depuis le retour de la Coupe du Monde, Milan n’a remporté que 4 matchs de championnat et a surtout concédé des défaites, notamment contre la Lazio de Rome et l’Inter, qui laisseront sans doute des traces dans les têtes des joueurs. L’absence de Mike Maignan a coïncidé avec la mauvaise forme des coéquipiers d’Alexis Saelemaekers. Sur les trois derniers matchs de championnat, Milan n’a pris qu’un seul point contre des adversaires a priori plus faibles et est donc dans l’obligation d’engranger des points s’ils veulent conserver leur place dans le top 4, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Avec un seul point d’avance sur l’AS Roma à 11 journées de la fin, rien n’est encore acquis pour les Rossoneri, qui devront encore affronter des écuries comme Naples, l’AS Roma, la Lazio et la Juventus de Turin…