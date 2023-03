Agrandir l’Etihad Stadium: la nouvelle folie à… 341 millions d’euros de Manchester City

1,13 milliard d’euros

L’écurie britannique, qui souhaite perturber le moins possible les saisons prochaines, attend toutefois que le permis de construire lui soit attribué. En plus de l’agrandissement du stade, Manchester City veut construire un nouvel hôtel, un mégastore, un fan park couvert ainsi qu’un musée. Concernant ces autres projets, ils sortiront de terre un an après la fin de l’agrandissement du stade. Le club veut moderniser ses installations et continuer son expansion. Selon le média anglais, ce nouveau projet coûtera 300 M£, soit un peu plus de 341 M€.