Le temps sera venteux avec des champs nuageux prédominants ce vendredi: voici les prévisions météo dans votre région

Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 13 degrés dans le centre du pays. Le vent de secteur sud-ouest sera assez fort à fort, et à la mer même très fort une fois qu’il aura viré à l’ouest sud-ouest l’après midi.

Ce soir

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec d’abondantes pluies ou averses. Les minima se situeront entre 5 et 7 degrés en haute Belgique, et seront proches de 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent diminuera quelque peu et virera progressivement pour devenir modéré à assez fort de secteur ouest à sud-ouest dans les terres et assez fort à fort d’ouest à nord-ouest à la mer. Les rafales aussi diminueront d’un cran, avec des valeurs de 65 km/h en fin de nuit.