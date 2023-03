Le nombre de prisons offrant une aide aux toxicomanes passe de trois à dix

Ces postes vacants ont été publiés récemment, ont précisé les ministres de la Justice et de la Santé publique, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et Frank Vandenbroucke (Voouit), dans un communiqué conjoint.

En 2017, des projets pilotes ont déjà démarré dans les prisons de Hasselt, Lantin et Saint-Gilles, financés par le SPF Santé publique. Ces projets pilotes ont fait l’objet d’un suivi scientifique par une équipe de recherche de l’UGent et de l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie (INCC), ce qui a donné lieu à un rapport contenant des recommandations politiques.