De nombreuses personnes sans domicile hébergées par leur famille ou leurs amis, selon une étude

Pour la troisième année consécutive, les équipes du Centre interdisciplinaire de recherche, travail, État et société (Cirtes) de l’UCLouvain et du centre Lucas de la KU Leuven, soutenues par la Fondation Roi Baudouin, ont passé à la loupe le sans-abrisme et l’absence de chez-soi dans plusieurs régions de Belgique. Grâce aux données récoltées fin octobre auprès de 356 organisations de terrain, elles ont pu dresser un état des lieux du phénomène dans neuf communes du Brabant wallon (Chaumont-Gistoux, Jodoigne, Grez-Doiceau, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rebecq, Tubize, Walhain, Wavre), à Tournai et en Communauté germanophone. En Flandre, Boom-Mechelen-Lier, l’arrondissement de Bruges, ainsi que les régions Midwest (rassemblant plusieurs communes en Flandre occidentale), Middenkust (région côtière entre Middelkerke et Wenduine), de Campine et Waasland ont été passées à la loupe.

Il en ressort qu’entre 27% et jusqu’à 43,6% des personnes adultes dénombrées sans-abri ou sans chez-soi étaient hébergées temporairement par un membre de leur famille, un ami ou une personne tiers. C’est la proportion la plus importante relevée parmi les sept catégories analysées (espace public, hébergement d’urgence, foyer d’hébergement, institution, lieu non conventionnel c’est-à-dire un garage ou un squat par exemple, les proches et menace d’expulsion dans le mois).

«Cela confirme l’existence d’un sans-abrisme ’caché’ (...) Les personnes sans-abri et sans chez-soi que nous voyons dans l’espace public ne constituent que la pointe de l’iceberg», souligne la Fondation. Les femmes et les enfants sont plus nombreux à loger temporairement dans le cercle de connaissances.

Pour Quentin Ervyn, président du Réseau social urbain de Tournai, l’importance des soutiens familiaux et amicaux montre également la nécessité d’individualiser les revenus, afin d’éviter le risque de perte financière en hébergeant une personne de son entourage dans le besoin. De nombreuses associations plaident depuis des années pour l’abandon du statut de cohabitant afin que la situation du ménage n’impacte plus le calcul des allocations de remplacement (CPAS, chômage, handicap...). Au total, les équipes de recherche ont dénombré 7.912 personnes sans-abri ou sans chez-soi, dont 888 dans le Brabant wallon, 504 à Tournai et 192 en Communauté germanophone. En Flandre, c’est la région de Campine et Waasland qui comptait le plus de personnes sans-abri (1.720), suivie de la Middenkust (1.126). Depuis le début du dénombrement en 2020, 16.123 personnes ont été identifiées, dont 72,7% étaient adultes. Le reste était des enfants, partageant les conditions de logement de leurs parents. Une proportion similaire d’enfants a été observée cette année dans le Brabant wallon et en Communauté germanophone. À Tournai, 19% d’enfants ont été comptabilisés. Les enfants séjournent surtout dans des maisons d’accueil, des logements de transit ou de manière temporaire dans la famille ou chez des amis.