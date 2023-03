La SOFICO annonce le retour en force des chantiers de nuit: «Ces chantiers peuvent surprendre les conducteurs»

« La pratique des chantiers de nuit a commencé à être implantée voici dix ans. Elle est désormais la règle à certains endroits. Et nous l’utiliserons encore plus si des possibilités se présentent », explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, le gestionnaire du réseau structurant wallon. L’organisme lance une campagne de prévention, le long des grands axes, en ce début de printemps sur les chantiers avec un focus sur ceux qui se déroulent la nuit.

Chantiers de courte durée

« En région liégeoise, l’E40 entre Loncin et Cheratte est l’un des tronçons où nous utilisons systématiquement les chantiers d’entretien de nuit. Pas moins de 130.000 véhicules l’empruntent quotidiennement. L’objectif est de limiter l’impact sur la circulation », souligne Héloïse Winandy. La partie de l’E40 qui se poursuit entre Cheratte et Thimister est également concernée, tout comme Loncin-Flémalle sur l’E42, l’A604 entre Bierset et Seraing, l’E25 entre Hermalle-sous-Argenteau et Liège, ainsi que l’E42A27 de l’échangeur de Battice au Laboru.