« Une nouvelle assez brutale mais inévitable. Merci à tous nos clients de nous avoir suivis jusqu’ici… ». C’est par ce post publié sur Facebook que la boulangerie artisanale de la rue d’Azebois a pris congé de ses habitués. Et des autres aussi...

D.R.

La fermeture est immédiate. Ce jeudi soir, les portes seront closes définitivement. « L’investissement de départ était conséquent... La crise énergétique, l’inflation, le contexte morose ne nous ont pas aidés non plus », explique Valérian. Le Pont-à-Cellois a donc décidé de suivre les recommandations de son comptable pour éviter de creuser un trou plus profond encore.