Le fisc doit rembourser près de 30 millions d’euros à Luminus

Cela concerne une «cotisation fédérale» sur le gaz et l’électricité et la manière dont celle-ci a été prélevée entre 2004 et 2014.

Plusieurs fournisseurs d’énergie se sont tournés vers la justice pour contester ce prélèvement, notamment dans un cas spécifique: la production d’électricité sur base de gaz naturel par le biais de centrales à gaz. Une première taxe vise d’abord le gaz en tant que matière première pour la production d’électricité alors qu’une autre touche l’électricité elle-même.