En 2022, plus de 2.300 primes Bruxell’Air ont été octroyées pour lâcher la voiture

Se déplacer est un besoin quotidien, mais aujourd’hui la pollution de l’air liée au trafic routier cause de nombreuses maladies et plus de 1.000 décès prématurés par an à Bruxelles. La congestion du trafic reste aussi une source de stress et limite la qualité de vie. Il est dès lors vital de revoir notre mobilité pour qu’elle n’hypothèque plus notre santé et que nos déplacements soient plus fluides et agréables. C’est l’objectif de la nouvelle la prime Bruxell’Air, telle que réformée en 2022 : soutenir tous les Bruxellois désireux d’opter pour une mobilité durable, en leur offrant un budget mobilité avec un vaste choix d’options (transports en commun, taxis, vélos trottinettes, voitures partagées, etc.) pour que chacun puisse trouver la solution de mobilité la plus adaptée à ses besoins en toutes circonstances. Outre une offre élargie, la refonte de cette prime initiée visait aussi à la rendre plus attractive, plus accessible et plus sociale.

Depuis, 2.300 primes ont été octroyées. Un nombre qui a plus que triplé par rapport à l’année précédente et à l’ancienne prime, qui n’offrait que deux options : un abonnement Stib ou 500 euros pour financer l’achat d’un vélo. L’offre d’un véritable budget mobilité à la carte (valable pendant deux ans) a donc clairement séduit les Bruxellois. Le traitement de la prime, simplifié et accéléré, a sans doute aussi participé à ce succès, en la rendant plus accessible.