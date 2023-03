Le CHRSM – site Sambre ouvrira une crèche à Auvelais d’ici fin 2024, à la fois pour les enfants du personnel et pour ceux des habitants de la région

Cette crèche comptera 42 places et elle se situera près de l’hôpital, juste derrière le nouveau parking (P2). « À la pointe de la modernité, le bâtiment sera spacieux et lumineux et disposera de bureaux à l’étage pour les membres du personnel de l’hôpital », communique l’hôpital. « C’est une véritable plus-value pour le personnel mais également pour la population voisine compte tenu du manque de places dans les crèches déjà présentes. »

Cette crèche accueillera les enfants du personnel du CHRSM mais également ceux de la population de Sambreville et ses alentours de 6h à 21h, un horaire plus large que celui des crèches voisines. « Il est important que les heures d’ouverture soient larges afin de pouvoir s’adapter aux horaires des membres du personnel et être au plus proche d’eux », exprime le président du CHRSM Gilles Mouyard.