Le prince Harry et Meghan Markle ont posé leurs conditions pour prendre part au couronnement de Charles III, et elles ne sont pas des moindres

Le samedi 6 mai aura lieu le couronnement tant attendu de Charles III. Plusieurs personnalités issues de la royauté seront présentes, comme le roi Philippe et la reine Mathilde. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle devraient aussi être de la partie, mais ils auraient émis quelques conditions…

Selon OK ! Magazine, le couple, qui a renoncé au prédicat d’altesses royales début 2020, a soumis plusieurs exigences. Leurs enfants, Archie et Lilibet, devront être traités de la même manière que leurs cousins, qui, sans les exigences d’Harry et Meghan, auraient eu un rôle plus important qu’Archie et Lilibet.