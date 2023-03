Une pétition pour tenter de sauver le bois d’Imbrechies destiné à être rasé pour l’extension du zoning d’Harchies

Pas touche au bois d’Imbrechies, c’est en substance le message que les habitants d’Harchies et des environs étaient venus exprimer fin janvier dans les locaux de la maison communale de Bernissart. Ideta et ses partenaires avaient effectivement organisé une réunion d’information préalable, dans le cadre du projet d’extension du zoning d’Harchies. Pour créer une extension de 24 hectares au zoning existant, il faut modifier l’affectation de plus de 17 hectares de zone forestière. Pour cela, il faudrait donc raser une forêt pour la transformer en zoning industriel ce qui ne plaît pas du tout aux citoyens.

Cette semaine, la pétition « pour la préservation des bois anciens, patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, et contre la demande de changement d’affectation au plan de secteur du bois d’Imbrechies pour permettre l’extension du zoning industriel d’Harchies » est apparue en ligne sur le site du parlement wallon : https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=petition-detail&id=309.