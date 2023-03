Extension des terrasses dès le 1er avril pour l’Horeca à Schaerbeek

Une fois de plus, Schaerbeek renouvelle l’extension des terrasses pour l’Horeca. «Le succès rencontré auprès des commerçants (57 établissements en 2022) et de leurs clients lors des trois premières éditions et la crise de l’énergie qui frappe de plein fouet nos établissements ont convaincu les membres du collège de l’intérêt de cette initiative», explique Lorraine de Fierlant (LB), échevine en charge des Commerçants.

Ces extensions de terrasses peuvent aussi générer des nuisances. C’est pourquoi la mesure est strictement encadrée. La saison des extensions se déroule entre le 1er avril et le 31 octobre 2023. Les extensions sont autorisées soit sur le trottoir, en permettant un passage d’1,5 mètre pour les piétons, soit sur une ou deux places de stationnement en face du commerce.