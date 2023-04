Benjamin Maréchal rejoint bel RTL dès ce samedi 1er avril: «Un peu gros comme poisson? Là est la stratégie...» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un an à peine après ton arrivée chez nous, chez Sudinfo, tu nous quittes déjà ?

Non ! Je vais simplement aller faire un petit tour sur bel RTL tous les samedis matins à partir de ce 1er avril…

C’est un peu gros, non, comme poisson ?

Là est la stratégie ! Si ce que je vais aller faire sur bel RTL est nul, on pourra dire que c’est une blague. Et justifier ma mauvaise prestation… Et si c’est bien, on recommencera la semaine d’après !

Plus sérieusement, que vas-tu faire sur bel RTL dès ce samedi 1er avril ?

L’idée, c’est, tous les samedis de 8h30 à 9h, jusqu’au début de l’été, de raconter les coulisses de mes tournages. Durant la semaine, avec toute la cellule vidéo de Sudinfo, on réalise pas mal de reportages et de séquences. Pendant une demi-heure, sur Bel RTL, je vais donc aller raconter les anecdotes et les bonnes histoires de ce que l’on fait pour le site et les journaux de Sudinfo. Je ne fais donc aucune infidélité à Sudinfo. C’est une nouvelle charge de travail ! (rires)